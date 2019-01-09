عبدالله بن بندر يوجه بحل معاناة سكان مدينة الملك سعود السكنية بصفة عاجلة

عبدالله بن بندر يوجه بحل معاناة سكان مدينة الملك سعود السكنية بصفة عاجلة

2019/01/09
الساعة 1:37 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

وقف الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني، على وضع مدينة الملك سعود السكنية للحرس الوطني بديراب بمنطقة الرياض.
كما وقف الأمير عبدالله بن بندر على ما يعانيه سكان المدينة من سوء النظافة والصيانة، ووجه بحلها بصفة عاجلة.



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