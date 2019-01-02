عبدالله بن بندر يودع أهالي مكة

المواطن - الرياض

ودع الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني أهالي منطقة مكة المكرمة، حيث غادرها مساء أمس متوجهًا إلى الرياض.

يذكر أن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، قد استقبل مساء الأربعاء، في الصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز. يرافقه وزير الحرس الوطني صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر، الذي قدم لوداع سموه ومسؤولي وأهالي المنطقة.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة وعددٌ من أصحاب السمو الأمراء، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، كما حضره قادة القطاعات الأمنية ومديرو الأجهزة الحكومية بالمنطقة وعددٌ من الأهالي.