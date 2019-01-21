عبده خال يقترح على الأمير محمد بن سلمان تدشين جائزة عربية للرواية

المواطن - الرياض

أكد الروائي والكاتب عبده خال أن من المهين للكاتب أن يأتوا به من آخر الدنيا ويكرموه في النهاية بدرع نحاس، موضحًا أن المملكة أهملت القوة الناعمة لسنوات، وآن الأوان للمراجعة.

وأضاف في حواره إلى برنامج “في الصورة” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن ليس صحيحًا أنه من أهم الروائيين في السعودية، وأنه ضد مصطلح “أعظم كاتب”، متابعًا: “وجدت هكذا، أؤدي رسالتي بضمير داخلي أنني أجاهد من خلال الكتابة، وراضٍ تمامًا عن نفسي حتى لو حملني الناس إلى حتف التكفير أو الزندقة”.

واقترح خال على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تدشين جائزة عربية للرواية، موضحًا أنه حظي باعتراف عربي وعالمي أكثر من الاعتراف المحلي، والخارج أنصفه كثيرًا.

ورأى أن المجتمع السعودي لم يعد مجتمعًا ساكنًا، وعلى أي حال؛ المبدع الجيد يستطيع تحويل الساكن إلى حركي فيقدم خدمة جليلة للإبداع المحلي الذي ينتمي إليه.