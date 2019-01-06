عبر الذاتية.. الجوازات تنهي إجراءات المسافرين دون موظفين

المواطن - الرياض

أبرز جناح الجوازات لزواره في الجنادرية 33 الخدمات النوعية التي يوفرها جهاز (الخدمة الذاتية)، بعد أن تم تدشينها في مطار الملك خالد مؤخرًا، والمخصصة لإنهاء إجراءات المسافرين عبر نظام متكامل يستطيع المسافر من خلاله تسجيل دخوله أو خروجه من المملكة آليًّا بخطوات مبسطة ودون الحاجة للمرور على موظف الجوازات.

وتتطلب الخدمة الذاتية من كل مسافر يرغب بإنهاء إجراءاته تمرير الجواز أو الهوية الوطنية (إن كانت وجهته دول مجلس التعاون الخليجي) للتعرف على البيانات الشخصية، قبل أن يلتقط جهاز الخدمة الذاتية صورة للمسافر ويطلب منه وضع يده على نافذة البصمة بالجهاز، بغرض التحقق من هويته، وطباعة إيصال فوري يؤكد عبور المسافر بشكل رسمي عبر (الخدمة الذاتية)، وفي حالة فشل إحدى الخطوات لوجود أي ملاحظات فيعرض الجهاز رسالة للمسافر يطالبه فيها بالتوجه إلى موظف الجوازات ليتمكن من خدمته.

وتم تدشين المرحلة الأولى من الخدمة قبل شهرين في صالات الجوازات بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، كما تم تدشين المرحلة الثانية يوم الأحد الماضي، وذلك بزيادة أعداد الأجهزة، ومن المنتظر أن يتم تعميم هذه الخدمة في جميع منافذ المملكة، وفق الخطط المرحلية المعتمدة لذلك.