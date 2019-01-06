عبر موقع نظام نور .. هنا موعد إدخال رغبات حركة النقل الداخلي والخارجي

المواطن - الرياض

بدأت وزارة التعليم اليوم ممثلة في الإدارة العامة لشؤون المعلمين عملية تحديث البيانات استعداداً لاستكمال إجراءات حركة النقل الخارجي وحركة النقل الداخلي لهذا العام.

ووفقاً للجدول الزمني لمتابعة أعمال تحديث البيانات وحركة النقل للعام الدراسي الحالي فإن تحديث بيانات المدارس من قبل قائدي المدارس وتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية سيتاح بدءاً من اليوم 30 ربيع الآخر فيما ستفتح وزارة التعليم باب إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي عبر نظام نور بدءاً من 21 جمادى الأولى المقبل.

وطبقًا للجدول الزمني المعلن سلفا من وزارة التعليم فإنه من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة حركة النقل الداخلي في 25 شعبان المقبل على أن يتم إخلاء الطرف والمباشرة بعد إعلان النتيجة.

وكانت وزارة التعليم كشفت مؤخرا عن إضافة عنصر مفاضلة لشاغلي الوظائف التعليمية للمبادرين في تنفيذ التكليف لسد العجز الدراسي، وذلك ضمن حركة النقل للعام المقبل.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، في وقت سابق إن هذا العنصر سيُحسب بدءاً من بداية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام 1440/1439، وذلك وفق تعميم تحديث بيانات المدارس وإجراءات حركة النقل للعام الدراسي الحالي.

يُذكر أن موقع نظام نور يعد من خدمات وزارة التعليم للتسهيل على المعلمين وأولياء الأمور والطلاب للتعرف على نتائج جميع المراحل الدراسية حتى الثانوية وتسجيل الأبناء بالمرحلة الابتدائية، ورياض الأطفال، وكذلك تحديث بيانات المعلمين وإبداء الرغبات.

ويمكن من خلال نظام نور الحصول على المزيد من الخدمات مثل طباعة إشعار بمستوى الأطفال في الفصل أو طفل واحد من بينهم، وطباعة الشهادات وغيرها.

كما يتيح نظام نور لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات في الصف الأول الابتدائي، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن، حيث يمكنهم الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام.

ويهدف نظام نور إلى تقليل الوقت والجهد المبذولين في الحصول على النتائج الخاصة بالطلاب.

كما يعمل نظام نور على ربط الطالب وولي الأمر بالمعلم والمعلمة والإدارة المدرسية؛ بهدف ربط جميع أطراف العملية التعليمية مع بعضها البعض.