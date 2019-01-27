عثرت على أمها وعمرها 103 أعوام!

المواطن - متابعة

“لم أعد يتيمة”.. بهذه الكلمات أبدت امرأة في الثمانين من عمرها عن سعادتها لدى عثورها على والدتها، بعد رحلة بحث استمرت نحو 60 عامًا.

واستمرت إيلين ماكين في البحث عن والدتها البيولوجية طوال 61 سنة، لتنجح في العثور عليها حية وهي تبلغ الـ103 أعوام.

ولم تعثر ماكين على أمها فقط، بل اكتشفت أيضًا أن لديها شقيقين يبلغان من العمر حوالي 70 عامًا.

وكانت ماكين تسعى للعثور على أقاربها في الدم، “لأنها باتت تشعر بالوحدة”، كما رغبت في معرفة تاريخها الطبي بحيث يمكنها تحديد أي مشكلات طبية محتملة لابنتيها.

ولتحقيق ذلك، استعانت بعالم وراثة وجينات، ونجحت أخيرا في العثور على والدتها بعد إجراء اختبار الحمض النووي.

وقالت المرأة التي تبلغ من العمر 81 عاما، والتي تعيش مع زوجها رولاند وابنتيها وابنها في دبلن: إنها “كانت تشعر بأنها وحيدة بلا أبوين ولا أشقاء أو شقيقات، ولا حتى أقارب الدم”، بحسب صحيفة “مترو” البريطانية.