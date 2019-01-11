عدد حفارات النفط النشطة في أمريكا ينخفض للأسبوع الثاني على التوالي

المواطن - متابعة

خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط لثاني أسبوع على التوالي مع تحول المزيد من المنتجين، مثل أوكسيدنتال بتروليوم كورب، إلى التحفظ في خططها للحفر للعام 2019؛ بسبب الشكوك التي تحيط بانتعاش أسعار الخام.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة اليوم الجمعة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة: إن عدد حفارات النفط النشطة في الولايات المتحدة انخفض بمقدار أربعة حفارات في الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من يناير كانون الثاني ليصل العدد الإجمالي إلى 873 حفارًا.

وما زال عدد حفارات النفط النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلًا، مرتفعًا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 752 حفارًا، بعد أن زادت شركات الطاقة الإنفاق في 2018 للاستفادة من أسعار أعلى في ذلك العام.

وقال منتجو النفط الصخري: إنهم يتوقعون تقليص أنشطتهم للحفر في 2019 في أعقاب هبوط بلغ حوالي 40 بالمائة في أسعار الخام على مدار الربع الأخير من 2018 وتزايد المخاوف من وفرة في المعروض العالمي.

ولو حدث هذا، فسيكون أول انخفاض في عدد الحفارات في 3 سنوات بعد أن أضافت شركات الحفر 138 حفارًا نفطيًّا في 2018 و222 حفارًا في 2017. وكان عدد الحفارات قد انخفض بواقع 11 حفارًا في 2016.

ووفقًا لبيكر هيوز، فإن عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي النشطة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع بلغ 1075. وتنتج معظم هذه الحفارات النفط والغاز كليهما.