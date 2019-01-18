عدد حفارات النفط في أمريكا يسجل أكبر هبوط أسبوعي منذ فبراير 2016

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سجل عدد حفارات النفط النشطة في الولايات المتحدة أكبر هبوط أسبوعي منذ فبراير 2016، بينما من المتوقع أن تعزز الولايات المتحدة هذا العام دورها القيادي كأكبر منتج للخام في العالم.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة اليوم الجمعة، في تقريرها: إن شركات الحفر النفطي أوقفت تشغيل 21 حفارًا في الأسبوع المنتهي في 18 يناير ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 852، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2018.

ومع هذا فإن عدد حفارات النفط النشطة في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلًا، ما زال أعلى من مستواه قبل عام عندما بلغ 747 حفارًا بعد أن زادت شركات الطاقة الإنفاق في 2018 للاستفادة من أسعار أعلى في ذلك العام.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع: إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع الأسبوع الماضي إلى ذروة بلغت 11.9 مليون برميل يوميًّا، ومن المتوقع أن يسجل مستوى قياسيًا جديدًا فوق 12 مليون برميل يوميًّا هذا العام، وأن يقفز إلى حوالي 13 مليون برميل يوميًّا العام القادم.