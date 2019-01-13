عدم غسل الأسنان يهدد الرجال بالعجز الجنسي

عدم غسل الأسنان يهدد الرجال بالعجز الجنسي

2019/01/13
الساعة 10:47 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, صحة وطب‎
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المواطن - متابعة

يهمل الكثير من الرجال والنساء غسل أسنانهم ورغم أهمية ذلك للجنسين إلا أن دراسة حديثة كشفت عن أهميته البالغة للصحة الجنسية للرجل، فضلاً عن فوائد ذلك للصحة بصفة عامة.

وأكد باحثون في جامعة “جينان” الصينية أن الرجال الذين لا يقومون بغسل أسنانهم مرتين يوميًا يكونون أكثر عرضةً للإصابة بضعف في الانتصاب بحوالي 3 أضعاف .

وشملت الدراسة التي ركزت على علاقة صحة الأسنان والأداء الجنسي 213076 رجلاً، وأكدت أن الرجال المصابين بأمراض اللثة الناتجة عن إهمال غسل أسنانهم كانوا أكثر عرضةً للعجز الجنسي، نتيجة تأثير التهابات اللثة على هرمون التستوستيرون.

ووفقاً لصحيفة “ذا صن” قال الباحث الرئيسي بالدراسة الدكتور زينكاي زهو ، “يتعيّن على الأطباء مراعاة صحة الأسنان عند تعاملهم مع المرضى المصابين بضعف في الانتصاب”.



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