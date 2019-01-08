عدنان يقود #العراق للفوز على #فيتنام في الوقت القاتل

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة العراق وفيتنام التي أُقيمت على استاد مدينة زايد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس آسيا 2019، بفوز أسود الرافدين بثلاثية مقابل هدفين في الوقت القاتل.

وبدأت مباراة العراق وفيتنام بشكل سريع، وسجل علي فايز هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 26، ليمنح التنين الذهبي التقدم، ورد أسود الرافدين سريعًا، وأحرز مهند علي هدف التعادل في الدقيقة 34.

وتمكن منتخب فيتنام الأول لكرة القدم من تسجيل هدف التقدم مُجددًا في الدقيقة 42 عن طريق كونغ فيونغ نغوين، لينتهي الشوط الأول بتأخر العراق بهدفين مقابل هدف.

ونجح نجم أسود الرافدين همام طارق من تسجيل هدف التعادل بعد مرور ربع ساعة على أحداث الشوط الثاني، وفي الوقت الذي توقع فيه الجميع انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي، سجل علي عدنان الهدف الثالث في الدقيقة 88، ليمنح العراق فوزًا قاتلًا.

ويقع منتخب العراق الأول لكرة القدم في المجموعة الرابعة ببطولة كأس آسيا 2019، والتي تضم منتخبات فيتنام، إيران واليمن.

وبعد مباراة العراق وفيتنام اليوم، يتصدر المنتخب الإيراني الأول لكرة القدم ترتيب المجموعة بـ3 نقاط، وبفارق الأهداف عن أسود الرافدين، وحلت فيتنام ثالثًا، وتذيل منتخب اليمن الترتيب.