عرس فرح الهادي الثاني هياط غريب في أول العام الجديد

المواطن - الرياض

انتشرت حالة من الجدل بين مرتادي شبكات التواصل الاجتماعي بسبب قيام الممثلة فرح الهادي وزوجها عقيل الرئيسي بعمل حفل زفاف ثان لهما في الذكرى الأولى لزواجهما.

وقررت فرح الهادي وزوجها عقيل الرئيسي الاحتفال بذكرى زفافهما بحفل زفاف كامل الأركان من فستان أبيض وفرقة موسيقية وضيوف وأغان وشيلات.

ورفض بعض متابعي فرح الهادي هذا الأمر مؤكدين أنه من قبيل الهياط الغريب فيما رأى البعض أنه من حقها أن تحتفل بعرسها بأي طريقة تشاء.

والمعروف أن فرح الهادي من مواليد 7 فبراير 1995 في الكويت، حيث انفصل والداها ولم تلتق بوالدها مُنذ كانت في سن الخامسة.

حصلت فرح الهادي على شهادة بكالوريوس تسويق، وبدأت مشوارها الفني خلال عام 2007 في مسلسل بعد منتصف الخوف. وهي أخت الممثلة شوق الهادي، كما أن المذيعات عبير وحنان جابر هن بنات خالتها.

بعد خطوبتها إلى عقيل الرئيسي في شهر أغسطس تم عقد قرانهما في 20 نوفمبر 2017 وأقيم حفل زفافهما الأول في ليلة رأس السنة في 31 ديسمبر 2017 وتم تجديد الذكرى في 31 ديسمبر 2018 بحفل زفاف جديد.

أما عقيل الرئيسي فهو من مواليد 15 مايو 1992، وقد ولد في الكويت لأم كويتية، هو شقيق الممثلة شيماء علي، تخرج من المعهد العالي للفنون وبدأ مشواره انطلاقاً من الإعلانات التجارية التلفزيونية لإحدى شركات العصائر وخصوصا أنه اشتهر بجملة “يبيله شنب”.

شارك في مسلسل ثريا مع الفنانة سعاد عبد الله والمخرج محمد دحام الشمري عام 2014 كما شارك في عدة أعمال مسرحية مع فرقة الخليج العربي.

وفي رمضان 2017 حصد جائزة أفضل ثنائي فني مع فرح الهادي في مهرجان المميزون.