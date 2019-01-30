عروض اكسترا السنوية بدأت وسط تشكيكات المستهلكين

المواطن - الرياض

بدأت عروض متجر اكسترا السنوية بمناسبة مرور 16 عامًا على افتتاحه في الوقت الذي شكك فيه بعض المستهلكين من جديدة هذه العروض.

وقال متجر اكسترا عبر حسابه على تويتر إن العروض مستمرة حتى يوم التاسع من فبراير مع التأكيد على أنها تتراوح ما بين 10 و50 % على المنتجات المتاحة عبر الإنترنت أو في المعارض.

وقال مستهلكون إن عروض اكسترا بها بعض المخالفات مستدلين على ذلك ببعض المنتجات التي لم ينخفض سعرها بشكل حقيقي وتلك التي ارتفع سعرها عما قبل فترة العروض.

وشملت عروض اكسترا السنوية الجوالات والأجهزة المنزلية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من المنتجات المتاحة أونلاين أو في المعارض.

وكانت اكسترا قد أعلنت عن بدء عروضها السنوية عبر تغريدة لها في تويتر متضمنة مقطع فيديو وعلقت عليه بالقول: “عام بعد عام، وحنا معاكم إكسترا دائماً في خدمتكم بمناسبة ١٦ عاماً في المملكة نقدم لكم خصومات من ١٠٪؜ إلى ٥٠٪؜ حتى السبت ٩ فبراير “.

يذكر أن فروع اكسترا تنتشر في العديد من المدن السعودية مثل الرياض والمدينة والدمام وجدة وأبها وغيرها الكثير.