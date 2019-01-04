عشريني يصدم عدة سيارات ويطعن شخصًا في سيدني ثم ينتحر

المواطن - متابعة

صدم أسترالي بسيارته ذات الدفع الرباعي عربة شرطة في مدينة سيدني ثم استولى على شاحنة توصيل خاصة بأحد المتاجر ثم سيارة أجرة ليصدم مركبات أخرى ويطعن أحد المارة قبل أن ينتحر أمام الشرطة يوم الجمعة.

بدأت هذه السلسلة من الأحداث، التي قالت الشرطة إنها لا تتصل بالإرهاب، عندما حاولت الشرطة إيقاف السيارة لأنها لا تحمل لوحة أرقام.

وصدم السائق سيارة الشرطة ثم نزل من سيارته واستولى على شاحنة توصيل خاصة بأحد المتاجر على بعد نحو سبعة كيلومترات ثم واصل شق طريقه لنحو 20 كيلومترا إلى ضاحية قريبة من المطار وصدم عدة سيارات في طريقه.

وحاول الرجل (24 عاما) سرقة سيارة أخرى وطعن أحد المارة عندما حاول منعه قبل الاستيلاء على سيارة أجرة. وأوقفت الشرطة المهاجم في نهاية الأمر في سيارة الأجرة وحاولت صعقه للسيطرة عليه لكنه طعن نفسه في الصدر ومات على الفور.