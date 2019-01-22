عضلات ولابس شكل.. صيدلة جامعة المؤسس توعي بأضرار المكملات الغذائية

المواطن - الرياض

أطلقت كلية الصيدلة بجامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة بالفرقتين الرابعة والخامسة، حملة تطوعية هي الأولى من نوعها، تحت عنوان “عضلات ولابس شكل”، تستهدف التوعية بأضرار المكملات والهرمونات الغذائية وإيضاح والاستخدام الأمثل لها والوقاية من الأضرار المترتبة عليها.

وشارك العشرات من الزوار والكادر الأكاديمي والطبي في الفعالية التي سيستمر تنظيمها على مدار يومين من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا في البهو الرئيسي بالمستشفى الجامعي.

وأوضح أستاذ الإدارة والأعمال الصيدلية المساعد ورئيس قسم الصيدلة السريرية في كلية الصيدلة بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور أحمد نور، أنه إيمانًا بالدور المهم للكلية في التوعية ونشر الثقافة الصحية تأتي هذه الفعالية ترسيخًا لهذه القيم المهمة ولتزويد المجتمع دائمًا بالمعلومة الصحيحة والدقيقة من المصادر العلمية الموثوقة.

وأضاف أن رفع مستوى الوعي الصحي ونشر المفاهيم والمعارف الصحية السليمة يعد عاملًا هامًّا في قياس مؤشرات الثقافة الصحية لدى المجتمعات، وهو الدور الذي يسعون دومًا للقيام به بأفضل طريقة ممكنة.

من جانبه، أشار عبدالله كريشان طالب برنامج الدكتور الصيدلي ومدير شركة الفعالية الذكية لتنظيم المؤتمرات إلى أنه ونظرًا للاستخدام الكبير للمكملات الغذائية والهرمونات وحوارق الدهون بهدف الوصول للوزن والشكل المثالي في أقصر وقت، تأتي هذه الفعالية لتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة لدى الملتحقين بالنوادي الرياضية لكمال الأجسام والرياضات المختلفة، ولفت إلى أن الحملة تشرح ميدانيًّا للزوار عن كل ما يتعلق بالمكملات الغذائية من خلال جولة على كل ركن بها لتفنيد بعض المعلومات غير الصحيحة وتلقي الاستفسارات والإجابة عنها.