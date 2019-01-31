عضو بهيئة كبار العلماء بمصر: جناح المملكة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب فخر لكل عربي ومسلم

المواطن - واس

أكد عضو هيئة كبار العلماء في مصر أستاذ الحديث الشريف بجامعة الأزهر الدكتور أحمد معبد عبدالكريم، أن جناح المملكة العربية السعودية المشارك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسين فخر لكل عربي مسلم؛ حيث يعتبر منذ تأسيسه متميزًا؛ لأنه يجمع دور النشر السعودية تحت سقف واحد بشكل منظم ويجمع بين أروقته أهم الإصدارات العلمية والأدبية للجامعات السعودية؛ بالإضافة إلى كتب التراث؛ كما أنه يزخر بالأبحاث الخاصة بعلوم الحديث.

وقال معبد في تصريح خلال زيارته اليوم للجناح: “إن المملكة العربية السعودية شهدت تطورًا كبيرًا في كافة مناحي الحياة على يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله”.

وأشاد بالنقلة الحضارية التي تشهدها المملكة في العصر الراهن وجهودها في نشر الدعوة الإسلامية في العالم الإسلامي وتأسيس العديد من المراكز الإسلامية في دول أوروبا وآسيا وإفريقيا من أجل نشر سماحة الإسلام ومحاربة التطرف والغلو.