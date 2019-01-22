عقوبتان تُهدد الأخضر من اتحاد القدم الآسيوي .. ورأي قانوني يُجيب

المواطن - محمد سمعه

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم، في وقت سابق اليوم، على صحة مشاركة اللاعب حمدان الشمراني مع المنتخب السعودي في بطولة كأس أمم آسيا 2019.

وكان الشمراني شارك في مباراة الأخضر واليابان والتي انتهت بفوز المنتخب الياباني بهدف دون رد ليصعد الساموراي إلى دور الثمانية في البطولة الآسيوية.

رأي قانوني يُوضح:

وعلّق القانوني أحمد الأمير حول مدى صحة مشاركة حمدان الشمراني قائلًا: اللاعب طُرد في آخر مباراة للمنتخب الأولمبي في دوري المجموعات لكأس آسيا في الصين، ووقتها خرج المنتخب من البطولة بعد هذه المباراة.

وأضاف الأمير: نتيجة لعدم تنفيذ العقوبة في نفس البطولة والفئة السنية تُرحل العقوبة إلى أول مباراة للاعب مع منتخب بلاده في الفئة السنية التالية، وبالتالي فإن حمدان الشمراني غير مؤهل قانونيًّا للمشاركة في أول مباراة في كأس آسيا 2019 ومشاركته تُعتبر غير قانونية وتُطبق عليها المادة الـ56 من لائحة الانضباط الآسيوية، ويُعتبر المنتخب خاسرًا بثلاثية دون رد.

وتابع القانوني: ختامًا أليس من المفترض أن يكون لدينا نظام حاسوبي مركزي تدخل فيه كل البطاقات الملونة الخاصة بلاعبي الأندية والمنتخبات، وتديره لجنة الانضباط، لماذا إذًا لم تكتشف لجنة الانضباط وإداري المنتخب ذلك الإيقاف.

وأكمل أحمد الأمير حديثه قائلًا: من الممكن استبعاد المنتخب السعودي الأول أو خصم ثلاث نقاط من أول بطولة قادمة في قارة آسيا نتيجة مشاركة حمدان الشمراني مع المنتخب وهو موقوف، ولم يتم اكتشاف ذلك إلا بعد خروج الأخضر من البطولة الحالية.

وتابع الأمير: نظرًا لأن اكتشاف المخالفة حصل بعد خروج الأخضر من كأس آسيا فإن للجنة الانضباط الآسيوية الحق في إبعاد الأخضر عن البطولة المقبلة أو خصم ثلاث نقاط من المنتخب في بطولة آسيا المقبلة.

الرد على تأكيد الاتحاد السعودي:

وبعد نشر الاتحاد السعودي لكرة القدم تأكيدًا يُفيد بأنه يملك كافة الأوراق والمستندات التي تُشير إلى صحة مشاركة حمدان الشمراني مع الأخضر علّق الأمير قائلًا: أعطونا بس النص القانوني اللي يثبت صحة مشاركته، أو برنت من نظام الحاسب المركزي في فيفا.

وكان المنتخب السعودي ودع بطولة آسيا بعد خوضه أربع مباريات، حيث فاز في لقاءين وخسر مباراتين.