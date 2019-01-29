عقوبتان شديدتان تُهددان رئيس #النصر بعد هجومه على اتحاد القدم

المواطن - محمد سمعة

فتح سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر، النار على الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة قصي الفواز بعد مباراة النصر وأحد بالأمس في الجولة السابعة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

عقوبتان في انتظار رئيس النصر

وعلّق القانوني أحمد الأمير عبر حسابه في تويتر على العقوبات والتي قد تطال سعود آل سويلم قائلًا: تغريدات رئيس النصر بالأمس تستوجب الحرمان عن المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم لمدة سنة واحدة مع دفع غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال، لمخالفته أحكام المادة الثالثة والرابعة والخامسة من القانون رقم 50 من لائحة الانضباط، وهي العقوبة الأشد والتي يُكتفى بها في هذه الحالة.

ويذكر أن رئيس النصر كان وصف قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بالفاشل، موضحًا بأن المنتخب السعودي خرج من بطولة كأس آسيا في عهده، بالإضافة إلى عدم إيجاد رئيس للجنة الحكام باتحاد القدم بعد إقالة الإنجليزي مارك كلاتنبيرج.

ولا تعد تغريدات الأمس من سعود آل سويلم، هي التغريدات الأولى له حيث سبق له الاعتراض وبقوة على ظلم نادي النصر من تقنية حكم الفيديو المساعد بالإضافة إلى الأخطاء التحكيمية والتي يُعاني منها النصر منذ انطلاقة الموسم الجاري.

اتحاد القدم يُطالب بالتوضيح

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم طلب من النصر توضيح موقفه من تغريدات رئيسه سعود آل سويلم قبل إعلان القرار الرسمي من قبل اتحاد القدم.