على خطى محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي.. اجتماع سعودي إماراتي نحو رؤية مشتركة

المواطن - الرياض

عُقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي بمشاركة وزيري الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير والإماراتي أنور قرقاش لبحث تعزيز التعاون المشترك وتحقيق الرؤية السعودية الإماراتية.

وفي تعليقه على هذا الاجتماع قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات الدكتور أنور قرقاش: اجتماع وزاري متميز لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في أبوظبي، خطوة إلى الإمام نحو رؤية طموحة تعود بالخير المشترك على البلدين والشعبين.

ويهدف المجلس إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين، بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين، وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وبناء منظومة تعليمية فعّالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها الدولتان لإعداد أجيال مواطنة ذات كفاءة عالية، وتعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المجال السياسي والأمني والعسكري بما يعزز أمن ومكانة الدولتين السيادية الإقليمية والدولية، إضافة إلى ضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، عبر آلية واضحة تقوم على منهجية متكاملة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط.

يذكر أن الاجتماع الأول قد عقد في يونيو الماضي وترأسه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، في جدة.

ويقدم مجلس التنسيق السعودي الإماراتي النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول، وتفعيل أواصره، ويدعم في الوقت نفسه العمل ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك.