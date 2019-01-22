على ذمة بلومبيرغ.. خالد الفالح يغيب عن منتدى دافوس

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

قالت شبكة بلومبيرغ الأميركية، إنه من غير المرجح حضور وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الفالح المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ليكون بذلك آخر مسؤول رفيع المستوى يُخطط للغياب عن المنتدى بنسخته لهذا العام.

ووفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة للشبكة الأميركية، فإن خطط سفر الفالح من الممكن أن تتغير، وإن كانت المؤشرات تؤكد أنه سيغيب عن القمة التي تبدأ اليوم الثلاثاء وتستمر حتى 25 من يناير الجاري.

وحال سافر الفالح، من المقرر أن يستضيف منتدى دافوس محادثات بين وزير الطاقة ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك، وهو ما قد يكون أول لقاء مباشر بينهما منذ أن تم تجديد اتفاق “أوبك +” في فيينا ديسمبر الماضي.

وقال نوفاك يوم الخميس الماضي إن الوزراء يعتزمون مناقشة التقدم في تنفيذ اتفاق “أوبك +”، وذلك بعد وقت قصير من انتقاد الفالح لوتيرة خفض الإنتاج النفطي الروسي.

وقد قرر عدد من زعماء العالم بالفعل الغياب عن دافوس هذا العام، على رأسهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب والذي أعلن عن غيابه في وقت سابق من هذا الشهر بسبب إغلاق الحكومة، كما ألغى رحلة الوفد الأميركي بأكمله.

ومن المتوقع أن يعقد مسؤولون أميركيون كبار مفاوضات مع الصين قبل انتهاء الهدنة التجارية، التي تمتد حتى مارس المقبل.

ومن بين الزعماء العالميين الذين ألغوا زيارتهم لمنتدى هذا العام رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما سيستضيف دافوس رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس البرازيل يائير بولسونارو.