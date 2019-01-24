على ذمة رويترز .. إطلاق سراح رجل أعمال ومستشارين احتُجزوا في الريتز كارلتون

المواطن - الرياض

نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن السلطات السعودية أطلقت سراح رجل أعمال ومستشارين إداريين اثنين بعد أكثر من عام على احتجازهم في الريتز كارلتون ضمن الحملة على الفساد.

ولم تتضح الاتهامات التي واجهوها أو شروط الإفراج عنهم، كما لم يعلن النائب العام الشيخ سعود المعجب أي تطورات جديدة بشأن حملة مكافحة الفساد.

وجرى الإفراج عن معظم الذين احتجزوا خلال الحملة في غضون بضعة أشهر بعد توصلهم إلى تسويات قالت المملكة إنها ستدر أكثر من 100 مليار دولار.

وكشف ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان في حواره السابق إلى وكالة بلومبيرغ عن حجم المبلغ الذي تم تحصيله من إيقاف رجال أعمال وأمراء في فندق الريتز كارلتون.

وأوضح ولي العهد، أنه ليس متأكدًا من الرقم، لكنه يعتقد أنه فوق 35 مليار دولار ، متابعًا: “أعتقد أننا سنصل للرقم النهائي ربما خلال العامين القادمين.. تم تحصيل 40% من المبلغ الحالي على شكل نقد، و60% الباقية في الغالب على شكل أصول”.

ولفت الأمير محمد بن سلمان إلى أن الشركات والممتلكات تُدار من قبل شركة استدامة، ولكن النقد يُرسل لوزارة المالية، وبعد عامين من الآن سيتم إغلاق هذا الملف بأكمله.

وأشار إلى أنه بالنسبة إلى باقي المحتجزين فليس لديه معلومات دقيقة، ولكن تبقى حوالي 8 أشخاص، وهم الآن مع محامين خاصين بهم، ويواجهون القانون السعودي.