على قدر أهل العزم تأتي العزائمُ .. العمر يهنئ فريق نيوم بعد أول رحلة جوية

المواطن- محمد آل حلل

هنأ محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر فريق عمل مشروع نيوم والرئيس التنفيذي نظمي النصر على عقد لقائهم الأول من نوعه.

وقال العمر في تغريدة له : “على قدر أهل العزم تأتي العزائم.. ‏⁧‫نيوم‬⁩ هو المشروع الأكثر طموحًا على مستوى العالم، ويهدف إلى خلق أفضل بيئة للعمل والحياة لجذب أصحاب الكفاءات والمواهب.”

وأضاف: ‏كل التمنيات بالتوفيق لفريق عمل المشروع برئاسة المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لمدينة نيوم ، مستدلا بكلمات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي قال فيها إن همة السعوديين مثل جبل طويق‬⁩.

الجدير بالذكر أن الخطوط الجوية العربية السعودية شغلت أمس، أول رحلة مستأجرة إلى مطار نيوم في شرما، نقلت على متنها 130 موظفاً في مشروع نيوم حيث تعد الزيارة الرسمية الأولى لهم لعقد لقائهم السنوي الأول على أرض المشروع، بهدف توثيق الروابط بين الموظفين من جهة وتعزيز الانتماء بين الموظفين والمنطقة من جهة أخرى.

ونقلت الخطوط السعودية الموظفين على متن طائرتين تجاريتين من طراز إيرباص آيه 320 حيث هبطتا في مطار نيوم الذي يحمل رمز مطار منظمة الطيران المدني الدولي (OENN).