عمارة 88 على مسرح جامعة العلوم بالرياض خلال هذا الموعد

المواطن - الرياض

يستضيف مسرح جامعة العلوم بالرياض من 17 حتى 19 من يناير الحالي، مسرحية عمارة 88، وتدور أحداثها حول أسر يسكنون في عمارة تقليدية تشاء الصدف أن تجمعهم بعض المشكلات يتناولونها في قالب كوميدي ساخر.

وتطرح المسرحية بعض القضايا المجتمعية بأسلوب مباشر وعصري، فيما تعرض في ثلاثة أيام على خمسة عروض متتالية، حيث يتصدى لبطولة المسرحية تركي اليوسف، زارا البلوشي، أسامة القس، عبدالله الزهراني، أبو بشت، غالية المرشد، إسراء عبدالعزيز، عادل الزهراني، منال عيسى، ومن تأليف وإخراج موسى أبو عبدالله

وعبرت الإعلامية منال العيسى، عن سعادتها بالمشاركة في تلك المسرحية والتي جمعتها بنخبة من نجوم ونجمات الفن السعودي، وهي أول مسرحية تخوضها وتمثل بها أمام العوائل رغم مشاركتها منذ أكثر من عشر سنوات بالمسرح السعودي الخاص بالنساء.