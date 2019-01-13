عمالة تذبح دواجن مجهولة المصدر لبيعها وبلدية خميس مشيط تعلق

المواطن - خميس مشيط

علقت بلدية خميس مشيط على مقطع فيديو متداول لعمالة تذبح دواجن مجهولة المصدر بغرض توزيعها على المواطنين والمقيمين.

وقالت بلدية خميس مشيط في بيان لها، إنه إشارة لما تم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يظهر به أحد العمالة الوافدة وهو يقوم بذبح وسلخ دواجن مجهولة المصدر بخميس مشيط لغرض بيعها وذلك بجوار حاوية نظافة يستخدمها أثناء ممارسته لهذا العمل بشكل مخالف لكافة الأنظمة والتعليمات اللازم توفرها لمزاولة الأنشطة الصحية ونظرا لرغبة البلدية في توضيح نوع المخالفة وما تم اتخاذه من إجراءات نظامية حيالها.

وأضافت أنه تم شخوص المختصين من البلدية ومباشرة موقع المخالفة بعد أن تم تحديده أمام أحد جوامع المحافظة أثناء مزاولة المخالفين لذبح الدواجن وبيعها وتبين افتقار هذا العمل لأدنى الاشتراطات الصحية ومقومات السلامة الغذائية اللازم توفرها وبناء على ذلك تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة وفقا لما نصت عليه اللوائح النظامية للمخالفة المذكورة علما بأن البلدية لم ولن تتهاون في ملاحقة المخالفين وإيقاع العقوبة بحدها الأعلى وفق ما ورد بلائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين الضمان عدم تكرار تلك المخالفات والعمل على ملاحقة المخالفين والتضييق عليهم حتى يتم القضاء عليها تماما بإذن الله كون صحة وسلامة الغذاء المقدم للمستهلك خط أحمر ولا يمكن التساهل أو التهاون في ذلك إطلاقا.

وأكدت البلدية أنها لا تزال تعمل الآن بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة كالمحافظة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة لاتخاذ إجراءات صارمة لردع المخالفين وإصدار قرارات هامة وفاعلة من شأنها أن ترتقي بمستوى سلامة الغذاء و الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الكرام أهالي المحافظة.