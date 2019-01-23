عمر البشير في الدوحة للقاء تميم رغم مظاهرات الغضب

المواطن - متابعة

وصل الرئيس السوداني، عمر البشير، إلى العاصمة القطرية، الدوحة، مساء أمس الثلاثاء، في زيارة رسمية تستمر يومين.

وسيجري البشير اليوم الأربعاء، محادثات مع أمير قطر، تميم بن حمد، في الوقت الذي يتظاهر فيه الآلاف من السودانيين احتجاجًا على رفع الأسعار وتزايد معدلات الفساد والبطالة.

وطالب الرئيس السوداني عمر البشير جموع الجماهير الغاضبة بالانتظار إلى عام 2020 موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، معيدًا إلقاء اللوم على المندسين الذين تسببوا بقتل المتظاهرين واستغلوا الاحتجاجات الدائرة بسبب الوضع الاقتصادي.

واتهم البشير عناصر خارجية باستغلال احتجاجات الشعب السلمية وتحويلها إلى مظاهرات دموية.

وقال البشير، في خطاب جماهيري من ولاية النيل الأبيض، إن “المتآمرين والمندسين هم من يقتلون المتظاهرين من داخل المظاهرات، واستغلوا ما حدث للتخريب كي يدمروا البلاد مثلما تدمرت سوريا واليمن”.

وتابع الرئيس السوداني أن “من يحكم السودان هو قرار المواطن السوداني عبر صناديق الاقتراع، و2020 ليست ببعيدة”.