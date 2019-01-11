عمر خيرت يشعل مسرح مرايا في شتاء طنطورة .. الليلة

المواطن - العلا

تمتزج الليلة الخبرة التي يمتلكها الموسيقار المصري عمر خيرت مع التاريخ والتراث المنقوش على معالم الطنطورة في العلا وذلك في حفل مشهود على مسرح مرايا ضمن فعاليات شتاء طنطورة.

وستكون نهاية الأسبوع الرابع من مهرجان شتاء طنطورة اليوم مميزة حيث يلتقي العازف في حب الأوطان مع جمهوره المحب والمتذوق للفن الراقي في ظلال الحضارة السعودية الضاربة بجذورها في التاريخ.

ونشر حساب شتاء طنطورة على تويتر صورًا من التحضيرات النهائية لحفل عمر خيرت المميز الذي سيقام الليلة ويحضره جمع غفير من محبي الفن والموسيقى.

ويعتبر شتاء طنطورة هو الحدث الثقافي الأبرز والفريد من نوعه الذي تستضيفه محافظة العلا، حيث يحتضن مجتمع وأهالي المحافظة المهرجان خلال الفترة من 20 ديسمبر 2018 إلى 9 فبراير 2019.

ويقدم المهرجان برنامجاً مميزاً حافلاً بالأنشطة المتنوعة التي تقام في عطلة نهاية كل أسبوع وتناسب جميع الاهتمامات والأعمار، ويتضمن عدة مناسبات ثقافية وفنية يحييها نجوم عرب وعالميون، إضافةً إلى إقامة الاحتفالات التراثية الأسبوعية وسباق للخيول.

وبوحي من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة المعهود لدى أهالي العلا، يقدم شتاء طنطورة باقات اختيارية تناسب جميع تطلعات الزوار تشمل التنقل والإقامة؛ وذلك لضمان راحة الزوار ومنحهم فرصة التركيز للاستمتاع بكل لحظة يقضونها في رحاب التراث وعبق التاريخ وجمال الطبيعة في العلا.

والمعروف أن عمر خيرت هو مؤلف موسيقي وموزع وعازف بيانو مصري، من مواليد 11 نوفمبر 1948، وهو من أشهر الموسيقيين المصريين في الوقت الحاضر.

شارك الموسيقار عمر خيرت في تأليف العديد من تترات المسلسلات وتأليف الموسيقى التصويرية لها بطريقة مميزة خاصة به حيث استطاع دمج الموسيقى الأوركسترالية الغربية بالأنغام الشرقية مستخدماً آلات غربية مثل البيانو والأكسليفون وآلات النفخ كالكلارنيت والساكس بالإضافة إلى الآلات الشرقية المميزة كالأكورديون الشرقي والعود والقانون والكمان ومن أهم أعماله، قضية عم أحمد، البخيل وأنا، ضمير أبلة حكمت، غوايش، ليلة القبض على فاطمة وغيرها.