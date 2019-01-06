عمر خيرت يُلهب شتاء طنطورة على مسرح المرايا

المواطن - العلا

يُنير الفنان الكبير عمر خيرت، والذي يعد واحدًا من أهم فرسان التأليف الموسيقي في العالم العربي، مسرح المرايا بحفله يوم الجمعة المقبلة 11 يناير ضمن فعاليات شتاء طنطورة.

وأوضح حساب شتاء طنطورة أنه يمكن حجز حضور حفل عمر خيرت على الرابط هنا

ويعتبر شتاء طنطورة هو الحدث الثقافي الأبرز والفريد من نوعه الذي تستضيفه محافظة العلا، حيث يحتضن مجتمع وأهالي المحافظة المهرجان خلال الفترة من 20 ديسمبر 2018 إلى 9 فبراير 2019.

ويقدم المهرجان برنامجًا مميزًا حافلًا بالأنشطة المتنوعة التي تقام في عطلة نهاية كل أسبوع وتناسب جميع الاهتمامات والأعمار، ويتضمن عدة مناسبات ثقافية وفنية يحييها نجوم عرب وعالميون، إضافةً إلى إقامة الاحتفالات التراثية الأسبوعية وسباق للخيول.

وبوحي من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة المعهود لدى أهالي العلا، يقدم شتاء طنطورة باقات اختيارية تناسب جميع تطلعات الزوار تشمل التنقل والإقامة؛ وذلك لضمان راحة الزوار ومنحهم فرصة التركيز على للاستمتاع بكل لحظة يقضونها في رحاب التراث وعبق التاريخ وجمال الطبيعة في العلا.