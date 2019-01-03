عملاق الأرجنتين يُهدد #الهلال بخطف صفقته المنتظرة

المواطن - محمد سمعه

دخل نادي إنديبندينتي الأرجنتيني في المفاوضات مع اللاعب الأرجنتيني أليخاندرو جوميز جناح نادي أتالانتا الإيطالي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد هوجو مويانو رئيس نادي إنديبندينتي الأرجنتيني أن ناديه دخل في مفاوضات مع اللاعب أليخاندرو جوميزوناديه أتالانتا لضمه ولكن حتى الآن لا يوجد أي شيء رسمي تم الإعلان عنه.

وكانت صحيفة ” المواطن” ذكرت عبر أحد مصادرها أن نادي الهلال برئاسة الأمير محمد بن فيصل مهتم بالتعاقد مع أليخاندرو جوميز لتدعيم الناحية الهجومية لأزرق العاصمة في يناير الجاري.

وكان أليخاندرو جوميز ترك الدوري الأرجنتيني في عام 2010 ولعب في العديد من الأندية في إيطاليا مثل كاتانيا وأتالانتا، كما سبق له اللعب في نادي ميتاليست خاركييف الأوكراني.