عمليات نوعية تنقذ حياة 7 مصابين في حوادث سير بنجران

المواطن - واس

نجح بفضل الله فريق طبي متعدد التخصصات بمستشفى الملك خالد بنجران في إنقاذ حياة (٧) من مصابي الحوادث المرورية تتراوح أعمارهم مابين ١٤-٣٠ عام تعرضوا لشرخ في الشريان الأبهري النازل في الصدر وهي من الإصابات عالية الخطورة وتؤدي إلى الوفاة بنسبة ٩٥٪‏.

وقالت الصحة في نجران إن فريق من أطباء الأشعة التداخلية و جراحة القلب والأوعية الدموية باشروا إصابات متعددة لحوادث مرورية على فترات متفاوتة خلال الثلاثة أشهر الماضية بشكل طارئ خلال ٢٤ ساعة من وصول الحالات لمركز الطوارئ، حيث تمكن بحمد الله الأطباء من إنقاذ أرواحهم وتركيب دعامات للشريان الأبهري تحت الأشعة بدون تدخل جراحي وكانت ناجحة بنسبه ١٠٠٪‏ وذلك في إجراء طبي دقيق نادراً ما يتم إلا في مراكز طبية متقدمة حيث تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى وهم بصحة جيدة ولله الحمد .

يذكر أن قسم الأشعة التداخلية بالمستشفى نفذ ١٤٩٥ إجراء طبي بالأشعة التداخلية خلال العام ٢٠١٨م تحت إشراف كوادر طبية مؤهلة أسهمت بفضل الله في دعم الحياه والعلاج بدون تدخل جراحي.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة) حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.