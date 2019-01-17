المواطن - الرياض

تمكن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من قتل قائد قوات الحوثي الجوية اللواء الركن طيار إبراهيم الشامي، في عملية استخباراتية للتحالف في صنعاء.

يذكر أن ‏قائد قوات الحوثي الجوية الذي قُتل في صنعاء هو المطلوب رقم 19 على قائمة التحالف التي ضمت أربعين حوثيًا.

وأفادت مصادر ميدانية أن اللواء الركن طيار إبراهيم الشامي، والذي كان يشغل قائد للقوات الجوية في صفوف الحوثيين، توفي أمس الأربعاء في عملية استخباراتية ناجحة، فيما لم تعلن الميليشيا الانقلابية نبأ وفاته بعد.

وأدرجت دول التحالف العربي المساند للشرعية في اليمن، الشامي ضمن قائمة الأربعين المطلوبين لها، وأعلنت عن جائزة مالية مقدارها 10 ملايين دولار لمن يقتله أو يُلقي القبض عليه أو يفيد بمعلومة توصل إليه.

يذكر أن قائمة التحالف ضمت كلاًّ من: