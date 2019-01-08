عملية نوعية لاستئصال ورم الصنوبرية من ستينية

المواطن - واس

تمكن بفضل الله فريق من جراحي المخ و الأعصاب بمستشفى شرق جدة من إجراء أول عمل جراحي من نوعه للدماغ تمثل في استئصال ورم دماغي لمنطقة الغدة الصنوبرية لسيدة في العقد السادس من العمر كانت تعاني من صداع مزمن و ارتفاع بالضغط غير مستقر و هي مصابة بداء السكري.

وأظهر فحص الرنين المغناطيسي للدماغ بالصبغة , الذي تم إجراءه لها بالمستشفى إصابتها بورم دماغي في منطقة الغدة الصنوبرية، وتم التنسيق مع فريق التخدير للتدخل الجراحي مع أخذ الاحتياطات اللازمة, وتم تخدير المريضة باستخدام المنظار الليفي البصري، وأجريت العملية الجراحية بوضعية الجلوس للمريضة بمدخل قفوي خلفي للجمجمة و تم فتح الأم الجافية فوق منطقة المخيخ تماماً ، وبذلك تمكن الجراحون من كشف الورم الضاغط بشكل ملحوظ على الأنسجة العصبية للدماغ و البطينات الدماغية بهذه الطريقة و لأول مرة باستخدام المنظار الجراحي الطبي المتقدم لجراحة المخ و الأعصاب المخصص لمثل هذا النوع من العمليات المعقدة و الحساسة ،وقد تم بفضل الله و توفيقه استئصال الورم دون مضاعفات تذكر ولله الحمد من خلال استخدام أدوات جراحية نوعية خاصة و متميزة لهذه الحالات .

وتتمتع المريضة حالياً بصحة جيدة و هي قادرة على الحركة الكاملة و قد شفيت من الصداع تماماً وتحسنت العلامات العصبية لديها ولله الحمد و مازالت في مرحلة النقاهة في المستشفى بحالة ممتازة و صحة جيدة و تتماثل للشفاء الكامل – بإذن الله – .

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة ” الطوارئ والعناية المركزة ” حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.