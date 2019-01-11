عمل الرياض يحرر 323 مخالفة وينذر 130 منشأة

المواطن - الرياض

نفذ مكتب عمل الرياض حملة تفتيشية، بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة، العديد من المحلات التجارية المشمولة بقرار توطين منافذ بيع 5 أنشطة تجارية اعتبارًا من 1/ 5/ 1440هـ شملت محلات الأجهزة، والمعدات الطبية، ومواد الإعمار والبناء، وقطع غيار السيارات، محلات السجاد بكافة أنواعه، ومحلات الحلويات للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بقرارات الوزارة وأنظمتها، حيث أسفرت الحملة عن 30 زيارة تفتيشية وضبط 12 مخالفة.

كما نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بالتعاون مع الجهات الشريكة، عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة، وكل من محافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية، إضافة للدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها، فيما أسفرت الحملات عن 2182 زيارة تفتيشية نفذها المفتشون على عدد من المنشآت التجارية المشمولة بقرار التوطين في العاصمة، وتحرير 311 مخالفة وتوجيه 130 إنذارًا.

وأشار مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، يوسف بن مسفر السيالي، إلى القرار الوزاري رقم 95296 القاضي بتوطين 12 نشاطًا تجاريًّا مقسمة على عدد من المراحل، موضحًا أن الحملات التفتيشية مستمرة على جميع الأنشطة التجارية في العاصمة والمحافظات التابعة لها، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بقرارات الوزارة، وتحسين بيئة سوق العمل، وتهيئة المزيد من فرص الالتحاق بالقطاع الخاص للسعوديين والسعوديات.

ودعا المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات التي يرصدونها عبر تطبيق “معًا للرصد” المتاح في الأجهزة الذكية أو من خلال الاتصال بهاتف خدمة العملاء على الرقم الموحد 19911.