عموري ينهي المرحلة الأولى من التأهيل

المواطن - مروة نبيل

أنهى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الإماراتي عمر عبد الرحمن عموري، المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي، بعد إجرائه عملية الرباط الصليبي.

ومن المُقرر أن يصل عموري، يوم غد الجمعة، إلى الإمارات لقضاء إجازة لمدة يومين بجوار عائلته، ويشهد حفل افتتاح بطولة كأس آسيا 2019، يوم السبت المقبل.

وسيتواجد عموري منتصف الأسبوع المقبل في مقر نادي الهلال، من أجل متابعة سير برنامجه التأهيلي.

وكان عموري قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة الهلال والشباب ضمن منافسات الجولة السادسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأجرى عموري العملية في مدينة برشلونة الإسبانية، شهر أكتوبر الماضي، تحت إشراف الطبيب رامون كوجات، الذي سبق وأشرف على برنامجه التأهيلي بعد عملية الرباط الصليبي السابقة.