عموري يواصل التأهيل في #الهلال

المواطن - محمد سمعه

حرص اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن، نجم نادي الهلال والمنتخب الإماراتي، على التواجد في مقر أزرق العاصمة، اليوم السبت.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر تويتر، أن اللاعب عموري تواجد في مقر الهلال لمواصلة برنامجه الإعدادي المعد له مسبقًا للتخلص من الإصابة.

ويذكر أن عموري كان حرص على دعم المنتخب الإماراتي بالأمس، في لقاء أستراليا في ربع نهائي كأس أمم آسيا 2019، حيث تواجد اللاعب في مدرجات ملعب هزاع بن زايد لدعم منتخب الإمارات.

وسيغيب اللاعب سالم الدوسري نجم الهلال عن مواجهة الفيحاء؛ بسبب إصابته في العضلة الأمامية.

وتعرض عمر عبدالرحمن “عموري” للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في شهر أكتوبر الماضي خلال مباراة الهلال والشباب في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.