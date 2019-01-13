عم ضحية مضاربة الحمدانية يحكي لأول مرة تفاصيل مقتل ابن شقيقه

المواطن - الرياض

كشف عم ضحية مضاربة الحمدانية، مساء اليوم الأحد، لأول مرة، تفاصيل مقتل ابن شقيقه، إثر مشاجرة مضاربة جماعية عنيفة باستخدام أسلحة بيضاء أمس.

وأكد عم الضحية، خلال تصريحات إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن هذا قدر ولا رد لقضاء الله، مشددًا على أن التحقيق ما زال جاريًا ولم ينتهِ.

وتابع عم ضحية مضاربة الحمدانية: “نحن في ظل دولة آمنة وعادلة ولا يظلم فيها، ونحن رفضنا التصريح لأي جهة إعلامية، حتى تنتهي الجهات الأمنية من التحقيق، خوفًا من استغلال تلك القضية”.

ونشبت مضاربة جماعية فجر أمس في جدة وأسفرت عن مقتل مواطن وإصابة 3 آخرين.

وكان المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، قد أوضح أن المشاجرة التي تم فيها استخدام أسلحة بيضاء نشأت بسبب خلاف حول استخدام مواقف السيارات.

يذكر أنه تم ضبط جميع المشاركين في المشاجرة، وعددهم 6 أشخاص، وجاري إحالة أطراف القضية للنيابة العامة.