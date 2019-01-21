عهدية أحمد أول امرأة تترشح لرئاسة جمعية الصحافيين في البحرين

المواطن - الرياض

تقدمت عهدية أحمد السيد، نائب رئيس تحرير صحيفة الديلي تربيون، بطلب الترشح لرئاسة جمعية الصحافيين البحرينية، لتكون أول امرأة تتقدم بطلب الترشح لرئاسة الجمعية منذ تأسيسها في عام 2000.

عهدية أحمد بدأت مشوارها الصحافي في عام 1991، كمحررة صحافية في صحيفة الجلف ديلي نيوز وكانت من أوائل الصحافيات البحرينيات اللاتي عملن بالصحافة الإنجليزية، ثم انضمت إلى صحيفة الديلي تربيون في عام 1997 وكانت من ضمن الطاقم التحريري المؤسس للتربيون.

وفي مشوارها الصحافي كتبت عهدية أحمد أعمدة لصحيفة الوطن، وكانت مراسلة لقناة السي إن إن وصحيفتي عرب نيوز وسعودي جازيت، وعملت أيضًا كمحلل سياسي ومستشار إعلامي في وزارة شؤون مجلس الوزراء ومستشار أخبار دولية في وزارة شؤون الإعلام.

كما كانت عهدية أحمد أول متحدث باسم الانتخابات النيابية والبلدية في العام 2006، وخلال تلك الفترة كانت أيضًا عضوًا في اللجنة التنفيذية للانتخابات من خلال رئاسة اللجنة الإعلامية التي نظمت من أجل الترويج للانتخابات.

وبالنسبة إلى العمل التطوعي، كانت عهدية أحمد عضوًا بمجلس إدارة جمعية الصحافيين البحرينية رئيس لجنة المرأة والعلاقات الدولية والثقافية.

وتلقت عهدية تدريبًا بمركز التدريب التابع للأمم المتحدة، وحصلت على شهادة تقدير باسم الأمين العام كوفي أنان؛ ما منحها مهارات في التواصل مع الجمهور وكيفية التعامل مع وسائل الإعلام المختلفة.