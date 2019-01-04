عودة دياز حلم يراود الهلاليين

المواطن - طارق سعد

وسط موجة عارمة من الأخبار ما بين رحيل البرتغالي جيسوس مدرب الهلال وبقائه، ظهرت على السطح أسماء مرشحة لخلافة جيسوس حال عودته إلى البرتغال، كما أشارت أنباء صحفية.

أبرز تلك الأسماء كان الروماني كوزمين والكرواتيان زلادتكو وزوران، فيما طالبت جماهير هلالية ببحث فكرة عودة الأرجنتيني رامون دياز الذي لم يكمل مدة عام على إقالته من تدريب الهلال.

مسيرة دياز مع الهلال كانت حافلة وناجحة بكل ما تعنيه الكلمة، على الصعيد الفني نجح دياز في صناعة فريق لا يُقهر داخل أرض الملعب وفق منهجية أساسها الهجوم، كما سادت حالة من الاستقرار العناصري والبدني امتدادًا لحالة استقرار إدارية برئاسة نواف بن سعد في ذلك الوقت.

لذا سيكون من المنطقي أن يتصدر دياز رغبات الهلاليين في الفترة القادمة، خاصة وأن دياز بعيد كل البعد عن العمل في الأندية حاليًّا بعد إقالته من الاتحاد مطلع الموسم.