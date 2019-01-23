عيادة لمكافحة التدخين بمستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن

المواطن - حفرالباطن

دشنت صحة حفر الباطن بمستشفى الملك خالد العام، عيادة خاصة بمكافحة التدخين، ضمن خطتها وحملتها التوعوية في الحد من آفة التدخين التي تتضمن افتتاح عيادات في المستشفيات ومراقبة منافذ البيع، بالإضافة إلى توعية المجتمع.

وستقدم العيادة خدماتها للراغبين في الإقلاع عن التدخين المشورة الطبية والخدمة العلاجية للمستفيد، كما سيكون للعيادة دور في الجانب التوعوي لأفراد المجتمع من خلال إقامة الفعاليات التي تحذر من مضار التدخين على الفرد والمجتمع.

وتضاف هذه العيادة إلى عيادة مستشفى السعيرة وعدد من العيادات في المراكز الصحية، والتي تأتي ضمن جهود “الصحة” لتحسين الحالة الصحية لجميع أفراد المجتمع.

وفي السياق ذاته، وحرصًا على نشر الوعي بمضار التدخين وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع، تقيم صحة حفر الباطن ركن خاص بالتدخين في مهرجان الكمأ بحفر الباطن حيث يتم من خلال الركن تقديم التوعية اللازمة بذلك وإحالة الراغبين عن الإقلاع إلى العيادات المختصة.