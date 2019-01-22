غادة عادل تجهز مفاجأة لجمهورها في 2019

المواطن - القاهرة

بالرغم من تألقها في برنامج “تعشبشاي ” الذي تقدمه على قناة DMC كل جمعة إلا أن غادة عادل تواصل العمل في العديد من الأعمال الفنية التي ستذاع خلال العام الجاري.

وكشّفت غادة عادل في تصريحات صحفية أنها ستظهر في عام 2019 بعدة أدوار متنوعة في السينما والتليفزيون، مُشيرة إلى أنها انتهت من فيلم نادي الرجال السري، وتنتظر عرضه، وما زالت تصور فيلم كازابلانكا، مع أمير كرارة، إلى جانب تحضيرها لمسلسل ملائكة إبليس.

وأكّدت غادة عادل أن كل دور تقدمه في هذه الأعمال، يختلف عن الآخر تمامًا، فهي لا تكرر نفسها، لأنها تضع أمامها ثقة الجمهور فيها وضرورة التنوع في أدوارها.

والمعروف أن غادة عادل من مواليد 25 ديسمبر 1974 وهي ممثلة مصرية ولدت في بنغازي بليبيا وأمضت فيها طفولتها وصباها واستمرت فيها وحملت شهادة في مجال الإدارة من كلية التجارة والاقتصاد بجامعة قار يونس من ليبيا، وذلك لظروف عمل والدها هناك وبعد أن توفيت والدتها وهي في الثانية من عمرها عاشت مع زوجة أبيها.

بدأت غادة عادل مشوارها الفني من خلال الإعلانات، ثم جاءت شهرتها بعد أن شاركت المطرب هاني شاكر في تصوير أغنية “تخسري” عام 1997.

قدمت غادة عادل في العام نفسه عملين في التلفزيون من خلال فوازير أبيض وأسود ومشاركتها في الجزء الأول من مسلسل زيزينيا.

تقدم غادة عادل حاليًا برنامج “تعشبشاي” كل يوم جمعة الساعة 9 مساءً على قناة DMC.

بداية غادة عادل الحقيقية كانت مع فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية” في عام 1998 بمشاركة مجموعة من النجوم محمد هنيدي، أحمد السقا، منى زكي وهاني رمزي.

أمضت غادة عادل 3 سنوات بدون أي أعمال لتعود عام 2004 بفيلم “الباشا تلميذ” مع كريم عبد العزيز وحسن حسني من تأليف بلال فضل وإخراج وائل إحسان.

غادة عادل هي ابنة أخت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، وابنة خالها هي الممثلة ريم البارودي، اكتشفها المنتج والمخرج مجدي الهواري ثم تزوجها وانفصلا ولهما من الأبناء: محمد، حمزة، مريم، عبد الله، عز الدين.