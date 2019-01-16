غارق في الذنوب فكيف أتوب؟.. عائض القرني يقدم الحل

غارق في الذنوب فكيف أتوب؟.. عائض القرني يقدم الحل

2019/01/16
الساعة 11:29 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

وجه الشيخ الدكتور عائض القرني نصيحة إلى كل شخص غارق في الذنوب ويريد التوبة ولكن لا يعرف الطريقة.
وقال القرني: “كلما تجدد الذنب جدد له التوبة، فإن الذي خلقك يعلم أنك من طين ومن ماء مهين، تضعف، وتخطئ، وتغفل، وتنسى، فعُد، واستغفر، وتأسّف، وانكسر، (إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم)”.

وتابع عائض القرني: “كلما عثرت استغفر، كلما أخطأت استغفر، كلما أسأت استغفر، كلما غفلت استغفر، كلما أذنبت استغفر، (تجد الله غفورًا رحيمًا).. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلّا هو الحي القيوم وأتوب إليه”.



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