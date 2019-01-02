غالب يُنعش تدريبات الأخضر.. والفرج وهوساوي يقتربان

المواطن - مروة نبيل

شهدت تدريبات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الجماعية، اليوم الأربعاء، مشاركة لاعب الوسط إبراهيم غالب بعد اكتمال جاهزيته.

وواصل مدافع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عمر هوساوي، برنامجه التأهيلي على فترتين، فيما أدى سلمان الفرج تمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي للأخضر على فترتين أيضًا.

ولم يُشارك إبراهيم غالب في ودية السعودية وكوريا الجنوبية؛ لشعوره بآلام خفيفة في عضلة الفخذ، فيما غاب عمر هوساوي عن اللقاء، بسبب شعوره بآلام في العضلة الخلفية للساق اليُمنى.

ويُعاني سلمان الفرج من إصابة في العضلة الضامة، ويأمل المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، في اكتمال جاهزيته للمشاركة مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في كأس آسيا 2019.

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للمشاركة في كأس آسيا 2019 التي ستنطلق بعد عدة أيام في الإمارات، حيث يقع في المجموعة الخامسة التي تضم قطر، ولبنان وكوريا الشمالية.