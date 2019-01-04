غبار في الرياض و4 مناطق ودرجات الحرارة تواصل التراجع

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا على غرب وجنوب غرب المملكة، فيما توالي درجات الحرارة انخفاضها على مناطق (الرياض، الشرقية، المدينة المنورة ، نجران) يصاحب ذلك رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار .

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي و الأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .