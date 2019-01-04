غبار وأمطار وضباب.. سبت غير مستقر والأرصاد تكشف التفاصيل

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس المتوقعة ليوم غد السبت.

وتوقعت الأرصاد استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤثر في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض والقصيم وحائل والمدينة المنورة وتبوك والحدود الشمالية والجوف والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية.

كما يتوقع تكوُّن السحب الرعدية على مرتفعات عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة، بينما لا يستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.