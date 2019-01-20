غبار يحد الرؤية على الرياض حتى التاسعة مساء

المواطن - الرياض

توقع النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للأرصاد الجوية استمرار النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مساحات واسعة من منطقة الرياض.

وقال الإنذار المبكر في تنبيه له إن هذه الحالة سوف تمتد حتى التاسعة من مساء الأحد وتشمل السليل – الأفلاج – الخرج – الرياض – حوطة بني تميم – عفيف والأجزاء المجاورة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، نجران، المدينة المنورة، حائل ، والجوف، وكذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض. في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على شمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة،

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.