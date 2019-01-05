غداً.. أمن الطرق يفتتح 3 قيادات و8 مراكز بطريق المزاحمية بيشة

المواطن - الرياض

يرعى مدير الأمن العام، غداً الأحد، حفل افتتاح وتشغيل 3 قيادات و8 مراكز لانطلاق دوريات القوات الخاصة لأمن الطرق بطريق المزاحمية بيشة.

وأوضح الحساب الرسمي للأمن العام على تويتر قائلاً: ” معالي مدير الأمن العام يرعى يوم غد الأحد حفل افتتاح وتشغيل (٣) ثلاث قيادات و(٨) ثمانية مراكز لانطلاق دوريات القوات الخاصة لأمن الطرق المخصصة لطريق المزاحمية بيشة البالغ طوله (٧١٠) سبعمائة وعشرة كيلومترات، ويربط بين مناطق الرياض ومكة المكرمة وعسير “.

من جهته أوضح حساب أمن الطرق أنه سيتم بدءاً من يوم غد الأحد – بمشيئة الله – تسيير دوريات أمنية مخصصة لطريق المزاحمية ـ الرين ـ بيشة، المعروف بالطريق رقم (٣٠).

وأضاف أمن الطرق أن ذلك يأتي لتعزيز مستوى الشعور العام بالأمان، لمستخدمي الطريق والمستفيدين منه من سكان المراكز والقرى القريبة منه.