غدًا.. حافلات من الأحساء لدعم الأخضر أمام لبنان

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، تسيير حافلات للمشجعين الراغبين في دعم الأخضر في مباراته الثانية أمام منتخب لبنان، يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا 2019.

ومن المُقرر أن تنطلق حافلات دعم الأخضر، صباح يوم غد السبت، من محافظة الأحساء، حيث حدد القائمون عليها الساعة السادسة صباحًا نقطة تجمع، على أن تعود إلى الأحساء بعد نهاية مباراة السعودية ولبنان.

وأكدت اللجنة المشرفة على تسيير وتنظيم الجماهير، أن الحافلات تشمل الجماهير من فئتي الشباب والعوائل، لزيادة التفاعل مع الأخضر في مباراة لبنان، وسيُقدم الاتحاد السعودي تذاكر اللقاء وأدوات التشجيع للجماهير.

وبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشواره في بطولة كأس آسيا 2019، بالفوز على كوريا الشمالية برباعية دون رد، ليتصدر المجموعة الخامسة، ويأمل التغلب على لبنان، لحسم التأهل إلى الدور التالي.