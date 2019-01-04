غرفة الرياض تطرح 105 وظائف شاغرة للجنسين بالقطاع الخاص

أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، توفر عدد (105) وظائف شاغرة للرجال وللنساء، لحملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل لدى 6 شركات بالقطاع الخاص في مدينة الرياض، وهي كالتالي:
– شركة المكاتب المحدودة.
– شركة صناعات العيسي.
– شركة الموارد للاستقدام.
– شركة الراجحي للخدمات الإدارية.
– شركة مدار للتأمين.
– شركة الرميزان للذهب والمجوهرات.
وأبرزت الغرفة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. بائع معرض.
. إداري تحصيل.
. موظف استقبال.
. محاسب.
. مندوب مبيعات.
. منسق شؤون موظفين.
. ممثل خدمة عملاء.
. منسق إداري.
. موظف الهاتف المصرفي.
. منشطة مبيعات.
. مسوقة ميدانية.
وأوضحت الغرفة أنَّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الاثنين الموافق 7 يناير 2019م، وتستمر لمدة 3 أيام.
وللتقديم والاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)