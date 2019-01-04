غرفة الرياض تطرح 105 وظائف شاغرة للجنسين بالقطاع الخاص

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، توفر عدد (105) وظائف شاغرة للرجال وللنساء، لحملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل لدى 6 شركات بالقطاع الخاص في مدينة الرياض، وهي كالتالي:

– شركة المكاتب المحدودة.

– شركة صناعات العيسي.

– شركة الموارد للاستقدام.

– شركة الراجحي للخدمات الإدارية.

– شركة مدار للتأمين.

– شركة الرميزان للذهب والمجوهرات.

وأبرزت الغرفة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. بائع معرض.

. إداري تحصيل.

. موظف استقبال.

. محاسب.

. مندوب مبيعات.

. منسق شؤون موظفين.

. ممثل خدمة عملاء.

. منسق إداري.

. موظف الهاتف المصرفي.

. منشطة مبيعات.

. مسوقة ميدانية.

وأوضحت الغرفة أنَّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الاثنين الموافق 7 يناير 2019م، وتستمر لمدة 3 أيام.

وللتقديم والاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)