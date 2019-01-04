غرفة الرياض تطرح 105 وظائف شاغرة للجنسين بالقطاع الخاص

غرفة الرياض تطرح 105 وظائف شاغرة للجنسين بالقطاع الخاص

2019/01/04
الساعة 11:35 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، توفر عدد (105) وظائف شاغرة للرجال وللنساء، لحملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل لدى 6 شركات بالقطاع الخاص في مدينة الرياض، وهي كالتالي:

– شركة المكاتب المحدودة.
– شركة صناعات العيسي.
– شركة الموارد للاستقدام.
– شركة الراجحي للخدمات الإدارية.
– شركة مدار للتأمين.
– شركة الرميزان للذهب والمجوهرات.

وأبرزت الغرفة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. بائع معرض.
. إداري تحصيل.
. موظف استقبال.
. محاسب.
. مندوب مبيعات.
. منسق شؤون موظفين.
. ممثل خدمة عملاء.
. منسق إداري.
. موظف الهاتف المصرفي.
. منشطة مبيعات.
. مسوقة ميدانية.

وأوضحت الغرفة أنَّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الاثنين الموافق 7 يناير 2019م، وتستمر لمدة 3 أيام.

وللتقديم والاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 



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