غرفة الرياض تطرح 130 وظيفة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

المواطن - الرياض

أشاد سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة لي هوا شين، بجهود غرفة الرياض في مجال توفير فرص التوظيف للكوادر السعودية، موضحاً أن توفير الوظائف يعد من الأعباء الثقيلة على كل حكومات الدول.

جاء ذلك خلال ملتقى التوظيف الذي استضافته غرفة الرياض اليوم، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مبيناً أن الملتقى يشكل نموذجاً للتعاون البناء بين المملكة والصين، مشيداً بمبادرات شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفي مقدمتها شركة هواوي المشاركة في الملتقى وطرحها (130) وظيفة وتوفير عدد من فرص التدريب للشباب والفتيات.

وأكد سفير جمهورية الصين الشعبية أن ملتقى التوظيف يفتح المجال لاستيعاب الكوادر السعودية في قطاع الاتصالات ويساعد على توطين الوظائف وإتاحة فرصة الاطلاع على المستجدات في عالم التكنولوجيا.

من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور الشثري أن الملتقى يهدف لتوفير فرص توظيف جيدة للشباب السعودي في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، موضحاً أنه يمثل قناة للتعاون البناء والإسهام في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي المتميز بين البلدين، كما يعزز جسور التواصل الثقافي ونقل صورة مشرفة للشباب السعودي في الميدان العملي.

بدوره، نوه مدير عام القدرات الرقمية في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سعد المالكي بجهود الشركات العاملة في قطاع تقنية المعلومات بالمملكة في مجال تدريب وتوظيف الكوادر السعودية، مؤكداً أن العمل مستمر معها في هذا المجال لزيادة نسبة التوطين في القطاع حيث قامت الوزارة بإبرام شراكات مع العديد من الجهات الحكومية بغرض تنفيذ أهداف رؤية المملكة 2030 وتستهدف الوزارة توفير (15) ألف وظيفة في القطاع.

يذكر أن الملتقى شهد إقبالاً كبيراً من قبل الباحثين والباحثات عن العمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى عدد كبير من المهتمين والمختصين بتكنولوجيا الاتصالات، كما جرى خلال الملتقى تدشين مبادرة برنامج (خطوة) لتطوير المهارات الفنية للكوادر السعودية الموهبة، حيث يستهدف البرنامج سد الفجوة في مجال التقنية المعلوماتية وفقا لأهداف رؤية المملكة 2030، ويتوقع أن يصل عدد المستفيدين من البرنامج نحو (10) آلاف شخص و(5) آلاف مهندس بالمملكة بحلول (2022).