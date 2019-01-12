غرفة الرياض تطرح 842 وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، توفر عدد (842) وظيفة شاغرة للرجال وللنساء، لحملة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل لدى 7 شركات بالقطاع الخاص في مدينة الرياض، وهي كالتالي:

– شركة فواز الحكير لأزياء التجزئة.

– شركة ديبا السعودية للمقاولات.

– وكالة نجد للسفر والسياحة.

– شركة عبدالعزيز العثيم وأبناؤه القابضة.

– شركة حلويات تاوة التجارية.

– شركة د. كيف.

– مؤسسة الدعامة التجارية.

وأبرزت الغرفة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. رئيس حسابات.

. مسوق الكتروني.

. بائع.

. مشرف فترة.

. مشرف فرع.

. مدير فرع.

. موظف حجز.

. كاشسر- استقبال.

. مسؤول تسويق.

. مسؤول مبيعات.

. مديرة معرض.

. ممثلة مبيعات.

. خبيرة تجميل.

. مهندسة مدنية- معمارية.

. موظفة إدارية.

. منسقة مبيعات.

. محاسبة مالية.

. موظفة شؤون إدارية.

. موظفة تسويق.

. موظفة علاقات عامة.

. موظفة استقبال.

. بائعة.

وأوضحت الغرفة أنَّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الأحد الموافق 13 يناير 2019م، وتستمر لمدة 5 أيام.

وللتقديم والاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).