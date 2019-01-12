غرفة الرياض تطرح 842 وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص

غرفة الرياض تطرح 842 وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص

2019/01/12
الساعة 11:18 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، توفر عدد (842) وظيفة شاغرة للرجال وللنساء، لحملة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل لدى 7 شركات بالقطاع الخاص في مدينة الرياض، وهي كالتالي:

– شركة فواز الحكير لأزياء التجزئة.
– شركة ديبا السعودية للمقاولات.
– وكالة نجد للسفر والسياحة.
– شركة عبدالعزيز العثيم وأبناؤه القابضة.
– شركة حلويات تاوة التجارية.
– شركة د. كيف.
– مؤسسة الدعامة التجارية.

وأبرزت الغرفة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. رئيس حسابات.
. مسوق الكتروني.
. بائع.
. مشرف فترة.
. مشرف فرع.
. مدير فرع.
. موظف حجز.
. كاشسر- استقبال.
. مسؤول تسويق.
. مسؤول مبيعات.
. مديرة معرض.
. ممثلة مبيعات.
. خبيرة تجميل.
. مهندسة مدنية- معمارية.
. موظفة إدارية.
. منسقة مبيعات.
. محاسبة مالية.
. موظفة شؤون إدارية.
. موظفة تسويق.
. موظفة علاقات عامة.
. موظفة استقبال.
. بائعة.

وأوضحت الغرفة أنَّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الأحد الموافق 13 يناير 2019م، وتستمر لمدة 5 أيام.

وللتقديم والاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

 



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