غرفة الرياض تطرح 842 وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص

أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، توفر عدد (842) وظيفة شاغرة للرجال وللنساء، لحملة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل لدى 7 شركات بالقطاع الخاص في مدينة الرياض، وهي كالتالي:
– شركة فواز الحكير لأزياء التجزئة.
– شركة ديبا السعودية للمقاولات.
– وكالة نجد للسفر والسياحة.
– شركة عبدالعزيز العثيم وأبناؤه القابضة.
– شركة حلويات تاوة التجارية.
– شركة د. كيف.
– مؤسسة الدعامة التجارية.
وأبرزت الغرفة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. رئيس حسابات.
. مسوق الكتروني.
. بائع.
. مشرف فترة.
. مشرف فرع.
. مدير فرع.
. موظف حجز.
. كاشسر- استقبال.
. مسؤول تسويق.
. مسؤول مبيعات.
. مديرة معرض.
. ممثلة مبيعات.
. خبيرة تجميل.
. مهندسة مدنية- معمارية.
. موظفة إدارية.
. منسقة مبيعات.
. محاسبة مالية.
. موظفة شؤون إدارية.
. موظفة تسويق.
. موظفة علاقات عامة.
. موظفة استقبال.
. بائعة.
وأوضحت الغرفة أنَّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الأحد الموافق 13 يناير 2019م، وتستمر لمدة 5 أيام.
وللتقديم والاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).