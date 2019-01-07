غرفة حفر الباطن تطرح 170 وظيفة بالقطاع الخاص

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة حفر الباطن، عبر موقعها الإلكتروني، وبالتعاون مع شركة ناصر بن سعيد الهاجري، عن توفر عدد (170) فرصة عمل، للعمل بفروع الشركة في الجبيل والفاضلي والدمام على برنامج التدريب وبرنامج التوظيف المباشر، وذلك وفق الشروط والمميزات التالية:

. المؤهلات المطلوبة: (الابتدائية، الكفاءة المتوسطة، الثانوية العامة، الدبلوم، الشهادة الجامعية).

. مدة العمل 8 ساعات يومياً.

. إجازة يومين في الأسبوع.

. الراتب أثناء فترة التدريب 3000 ريال.

. الراتب بعد اجتياز برنامج التدريب 4500 ريال.

وأوضحت الغرفة أنه سيتم إجراء المقابلات على مسرح غرفة حفر الباطن يومي الأربعاء والخميس 3- 4/ 5 / 1440هـ، عند الساعة الثامنة والنصف صباحاً.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا)