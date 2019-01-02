غروهي: أود أن أكون جزءًا من تاريخ #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

وجه حارس المرمى البرازيلي، مارسيلو غروهي، رسالة إلى جماهير نادي الاتحاد بعد انضمامه رسميًّا لكتيبة النمور خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي على “تويتر”، مقطع فيديو للبرازيلي غروهي وهو يوجه رسالة لجماهير العميد، وقال: “أود التعبير عن سعادتي بارتداء قميص نادي الاتحاد، وأن أكون جزءًا من تاريخ هذا النادي الكبير”.

وتابع حارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي تصريحاته في الفيديو قائلًا: “أنا سعيد جدًّا بهذه الفرصة.. وأتمنى أن أعيش معكم أفضل اللحظات”.

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة لؤي ناظر، في التعاقد مع البرازيلي مارسيلو غروهي، لمدة ثلاثة مواسم ونصف، بعد اجتيازه الفحص الطبي الذي خضع له في مدينة دبي، تحت إشراف الشريك الطبي للعميد “بوبا العربية”.

ويبلغ البرازيلي مارسيلو غروهي، 31 عامًا، ومثل نادي غريميو في 408 مباريات، ونجح في التتويج معه بـ8 بطولات، وحقق 5 جوائز فردية ما بين رسمية وجوائز من تصويت الجماهير، كما مثل المنتخب البرازيلي في مباراتين.

ويسعى مجلس إدارة نادي الاتحاد لإبرام صفقات قوية لانتشال العميد من أزمته، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز الـ15 بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط فقط.